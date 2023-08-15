Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 07:25
Teknisyen lisans olarak kimya öğretmenliğini bitirirse ?
merhabalar teknik hizmetler kadrosunda teknisyenim.Lisans olarak kimya öğretmenliği mezunuyum 2015 yılında yök yazısını gördüm kimya öğretmenlerinin de teknik öğretmen sayıldığı ile alakalı acaba bilgisi olan var mı ? dilekçemle başvurabilir miyim hak ve tazminatlardan yararlanmak için

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