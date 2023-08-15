Teknisyen lisans olarak kimya öğretmenliğini bitirirse ?

merhabalar teknik hizmetler kadrosunda teknisyenim.Lisans olarak kimya öğretmenliği mezunuyum 2015 yılında yök yazısını gördüm kimya öğretmenlerinin de teknik öğretmen sayıldığı ile alakalı acaba bilgisi olan var mı ? dilekçemle başvurabilir miyim hak ve tazminatlardan yararlanmak için

merhabalar teknik hizmetler kadrosunda teknisyenim.Lisans olarak kimya öğretmenliği mezunuyum 2015 yılında yök yazısını gördüm kimya öğretmenlerinin de teknik öğretmen sayıldığı ile alakalı acaba bilgisi olan var mı ? dilekçemle başvurabilir miyim hak ve tazminatlardan yararlanmak için