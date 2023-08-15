Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 08:14
Promosyon hk

selamlar arkadaşlar ben devlet hastanesine atandım, ilk iş başımı 19 temmuzda yaptım. bugün maaşlar yattı ama promosyon yatmadı acaba ne zaman yatar bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi beni? şimdiden teşekkür ederim, iyi forumlar


tıbbisekreter.
Aday Memur
15 Ağustos 2023 09:24

ilk maaştan 10 15 gün sonra yatıyor genelde


kaan5226
Aday Memur
15 Ağustos 2023 09:25
teşekkür ederim, tam olarak ne kadar yatar acaba bilginiz var mı?
tıbbisekreter., 29 dk. önce

ilk maaştan 10 15 gün sonra yatıyor genelde

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