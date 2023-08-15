Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ağustos 2023 08:21
emekli ikramiyesi
mahkeme kararını beklemeden 2018 de kandi isteğimle emekli oldum 10.07.2023 te mahkeme kararı ile göreve başladım 7 ay ve 8 ay maaşını aldım 65 ay olan aradaki fark için kurum SGK ile yazışma yaptıklarımı söylediler bu durumda nasıl bir yol izleniyor teşekkürler

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