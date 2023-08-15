emekli ikramiyesi

mahkeme kararını beklemeden 2018 de kandi isteğimle emekli oldum 10.07.2023 te mahkeme kararı ile göreve başladım 7 ay ve 8 ay maaşını aldım 65 ay olan aradaki fark için kurum SGK ile yazışma yaptıklarımı söylediler bu durumda nasıl bir yol izleniyor teşekkürler

mahkeme kararını beklemeden 2018 de kandi isteğimle emekli oldum 10.07.2023 te mahkeme kararı ile göreve başladım 7 ay ve 8 ay maaşını aldım 65 ay olan aradaki fark için kurum SGK ile yazışma yaptıklarımı söylediler bu durumda nasıl bir yol izleniyor teşekkürler