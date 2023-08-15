Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 09:41
Maaş hesabı

4 Ağustosta göreve başladım ücretsiz izin dönüşü. 4-15 ağustos arası maaşı ayrıca alacak mıyım? Bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim. Şuanda ağustos maaşım yattı.

Çok Yazılan Konular

zam oranıOcak ayı ek ders ücretiKira yardımı hangi memurlara verilmeliHadi iyisiniz yineAile yardımı en az üç bin lira olmali2.il dışıİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınböyle bişi var mı gerçekten yaa, inanamıyorum artık!.. yuh!..%14-%9-%6-%5 !2024 maaş tahmini

Sözlük

Elalem barikatı 5 tumb 1 içip içip sözlüğe yazmak 1 kıskanmak 1 balık burcu erkeği 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 Alacaklının Temerrüdü 1 Baalbek 1 Gabin 8 Nasıl olacak bu işler 3

Son Haberler

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe günündeEk MTV ve yapılandırmada son gün 31 AğustosBenzine 1.55 TL'lik zam bekleniyorZincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar ettiRüzgar enerjisina dayalı, 19 ilde 29 YEKA alanı belirlendi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.