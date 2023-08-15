Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ağustos 2023 09:52
şark terör tazminatı
abilerim sarkta ilk maaşı aldik ancak terör tazminatı yatmadi bir ay sonra mi yatıyor bilgisi olan yazarsa sevinirim

Alemdarali
Daire Başkanı
15 Ağustos 2023 10:01
diğer ay alacan devrem çalışıp alıyorsun
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