Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 09:56
4/B li sözleşmeli destek personeli promosyon alabiliyor mu ?

Merhabalar , ilk maaşı daha yeni aldık promosyon için kurumdakilerle mi görüşücez yoksa otomatik mi yatıcak ? Bize promosyon veriyorlar mı ?

Promosyon aldıktan sonra istifa edersek geri ödüyo muyuz


hsnd
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2023 10:34

Öncelikle sorduğunuz soruların cevabı banka ile kurum arasındaki anlaşmaya göre değişir. Sözleşmeli personel genelde alır ayrım yapılmaz ancak geri ödeme durumu banka ile kurumun arasındaki sözleşmeye bağlı. Otomatik yatmayabilir maaş birimiyle görüşmeyi deneyin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar399 dan 4b yePsikiyatri raporuyla tayinEş Durumundan Tek Tarafli FesihMaaşım erken yatması nasıl oluyorgenç emeklilik4/B Sözleşmeli Personelin Rapor ParasıTeknisyen lisans olarak kimya öğretmenliğini bitirirse ?4/B li sözleşmeli destek personeli promosyon alabiliyor mu ?28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık

Sözlük

Alacaklının Temerrüdü 1 Nükte program 1 Nasıl olacak bu işler 3 vatansız 2 bit pazarı 1 günde 2 kez şarj olan telefon 1 yetki devri 1 türk sanat müziği 1 kürk mantolu madonna 1 balık burcu erkeği 2

Son Haberler

Yük trenleri deprem bölgelerine yardım taşımaya devam ediyorABD'de savcılık, Trump'a mahkemeye ifade vermesi için 25 Ağustos'a kadar süre tanıdıYemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!Altının gram fiyatı 1.657 lira seviyesinden işlem görüyorTBMM, deprem çağrısıyla toplanacak

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.