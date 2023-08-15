Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 10:25
Lütfen yardım,ben şuan kadrolu memurum sözleşmeli öğretmenlige de atanmıştır

Atama tebliğim 27-31 arası yapilacakmis . Ben daha istifa etmedim. Tebliği görünce istifa dilekçesi vermek istiyorum. Ama 15 günlük başlama süresi var diyorlar. İstifa süresi 15 günü aşabilir ne yapmalıyım??


yldzhmt
Şef
15 Ağustos 2023 10:45

Istifa etmenize gerek yok diye biliyorum. Basiniza is acmayin. Kurumunuzdan Muvafakatname almalisiniz. Ya da atandiginiz il/ilce milli egitimin atama burosunu arayip ordan bilgin alin.

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