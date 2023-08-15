Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 10:33
Başöğretmenlik 10 yıla düşmeli

Uzmanlık 5 yıla düşüyor ise başöğretmenlik 10 yıla düşmeli, uzmanlıkta 5 yıl şartı değil 10 yılını dolduran başöğretmenliğe başvurabilmeli, sürekli her konuda mağdur olmaktan bıktım, bu yıl uzmam olucam inşallah, seneye de başöğretmenliğe başvurmak istiyorum


Gokhanınn
Şef
15 Ağustos 2023 10:34

5 yılını dolduran tüm öğretmenler uzman, 10 yılını dolduran tüm öğretmenler başöğretmen maaşı almalı.


Fatih TURAB
Aday Memur
15 Ağustos 2023 10:55
Destekliyorum
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