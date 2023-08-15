Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 10:36
Lisans tamamlama intibak

Merhabalar.Ben 2013 yılında lise mezunu olarak göreve başladım.Sonrasın önlisans bitirdim.Ve şuanda da sağlık yönetimi lisans tamamladım.6/1 iken 5/1 e düşürüldüm.Size doğru mu arkadaşlar?

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