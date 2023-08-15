Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 10:51
Eğitim yolu ile tayin
Eşim Aile sosyal politikalar bakanliginda kadrolu saglik memuru , yalovada örgün egitim olarak sosyal hizmetleri kazandi . Eğitim durumuyla yalovaya tayin olabilirmi ?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2023 11:34

Bakanlığın tayin yönetmeliğine baktınız mı hiç?

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