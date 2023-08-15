Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 10:52
9/1 memur maaşı

Bes ve sendika kesintisi toplam 432 lira hesabıma yatan para 20.964 lira. En düşük memur maaşı 22 olmayacak mıydı acaba bende mi başka bir kesinti vs var? Bilgisi olan var mı?


volkanv38
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 10:56

en düşük 22 bin dedikleri dedikleri 14/1 hizmetli evli iki çocuklu maaşı. bekar en düşük maaşı 20.350 tl. Muhtemelen normaldir.

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