Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 11:09
Maaş hesabınızda kalan bakiye ?

Bugün maaşın 1. Günü herkes hesabına bakıp kalan bakiyeyi yazsın, benim 1400 tl kaldı hesabımda :)))


moideen
Daire Başkanı
15 Ağustos 2023 11:26

Benim ilginç bir şekilde hepsi duruyor. Bu ay ödenecek bir şey kalmamış.


Dahihoca
Aday Memur
15 Ağustos 2023 11:28

Okul açılınca ek dersi harcayın maaşlarıizi biriktirin


Pelinin
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 11:45

Süpermiş hocam Allah bereket versin :)

moideen, 31 dk. önce

Benim ilginç bir şekilde hepsi duruyor. Bu ay ödenecek bir şey kalmamış.


Pelinin
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 11:46

Güzel fıkraymış:)

Dahihoca, 29 dk. önce

Okul açılınca ek dersi harcayın maaşlarıizi biriktirin

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