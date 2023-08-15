Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 11:18
Benim memurum uyuma sorgula

Üyesi olduğunuz sendika yöneticileri ne kadar maaş alıyorlar açıklasınlar


a1981
Müsteşar
15 Ağustos 2023 11:36

Herkes olan bitenin farkında hocam.

Siz öğretmenlerin bilmediği yasa cahil olduğu için mi bazı şeyleri tercih ettiklerini sanıyorsunuz?

Bir tane ek dersi eksik olsa farkedecek bir meslek grubu kendi iradesi ile sendika mı seçemiyor??


majesteleri7
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 11:40

Açıklasalar ne olacak?

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