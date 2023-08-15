Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Ağustos 2023 11:18
Tsk'dan ayırma cezası

Merhaba myo mezunu muvazzaf astsubayım hizmet içi eğitim kapsamında verilen kursta başarısızlıktan dolayı ihtisasımda refüze oldum sonrasında yeniden aynı kursa tekrardan gönderdiler şu an devam etmekte yine pek başarılı olduğum söylenemez ikinci defa başarısız olursam böyle bir cezayla karşılaşma ihtimalim var mıdır bilgisi veya yorumu olanlar yardımcı olabilir mi


ornetorenk
Şef
15 Ağustos 2023 11:54

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/SINIF OKULU VE EĞİTİMMERKEZİ KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİ Md.20 gereğince başarısızlık nedeniyle kursa yeniden tefrik edilenlerin bunda da başarısız olmaları halinde sadece rütbe bekleme süresi, kursta geçen süre kadar uzatılıyor. TSK'dan ayırma işlemi sadece ASTTASAK eğitiminde başarısız olanlara uygulanıyor.

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