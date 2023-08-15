Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Ağustos 2023 11:45
Kültür ve turizm bakanlığı kurumlar arası geçiş ve görevde yükselme

Arkadaşlar kurumlar arası geçiş ile düz memur olarak kültür ve turizm bakanlığına geçmeyi düşünüyorum arkeoloji mezunuyum. Arkeolog olarak geçemiyor muşum görevde yükselmeye girmem gerekiyormuş. Görevde yükselme sınavı düzenli açılıyormu düz memurlar ne iş yapıyor bu konular da bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim

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