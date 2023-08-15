Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 11:46
En düşük memur maaşı 20.352,00

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/08/Turkiye-Ekonomisinde-Haftalik-Gelismeler-ve-Genel-Gorunum-Raporu_11082023.pdf

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dmys
Aday Memur
15 Ağustos 2023 11:50

Cumhurbaşkanının sözü yerde bırakılmıştır.


sancakt
Şef
15 Ağustos 2023 11:53

Burada daha da komik olan kamu işçisi ortalama maaşı 24 bin küsur olarak belirtilmiş ancak memur maaşı ortalaması 22 bin olarak saptanmıştır. Resmi kayıtlar bile kamu işçisinin memurun üzerinde maaş aldığını itiraf ediyor. Türkçesi şu, çocuklarınızı boşuna okutmayn o kadar masrafa gerek yok ilkokul mezunu olsunlar taşerondan sınavsız girip seçim dönemi kadrosunu alsınlar. Zaten doktora yapmış bir mühendisten bile fazla maaş alır demek.

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