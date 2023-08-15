Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ağustos 2023 11:55
5 yılı doldurunca batıdan batıya
oluyo mu bu ya araya adam sokmadan hak yemeden 5 yılı batıda doldurunca başka batıya geçiliyo mu var mı örneği

hbnm35
Aday Memur
15 Ağustos 2023 11:56

Bulunduğun İl ilçenin görev süresi ne kadar

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