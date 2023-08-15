Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 11:56
kadro hakkında yardim
8 yıldır geçici görevdeyim. kadromu gecice gorevde oldugum yere almak istedim ama tam olumlu cevap alamadım. uzun süre geçici görevde olan memurun kadrosunu geçici görev yerine alabiliyor diye biliyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim böyle bir yazı varmi bildiğiniz. yada yolu var mı

iamgokcen
Aday Memur
15 Ağustos 2023 13:49

merhaba, geçici çalıştığın yerin yazı yazması lazım kadronun olduğu yere.

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