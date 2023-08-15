kadro hakkında yardim

8 yıldır geçici görevdeyim. kadromu gecice gorevde oldugum yere almak istedim ama tam olumlu cevap alamadım. uzun süre geçici görevde olan memurun kadrosunu geçici görev yerine alabiliyor diye biliyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim böyle bir yazı varmi bildiğiniz. yada yolu var mı

8 yıldır geçici görevdeyim. kadromu gecice gorevde oldugum yere almak istedim ama tam olumlu cevap alamadım. uzun süre geçici görevde olan memurun kadrosunu geçici görev yerine alabiliyor diye biliyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim böyle bir yazı varmi bildiğiniz. yada yolu var mı