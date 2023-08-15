Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 11:57
cumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.

Söz yerde kalmıştır.

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/08/Turkiye-Ekonomisinde-Haftalik-Gelismeler-ve-Genel-Gorunum-Raporu_11082023.pdf

Sayfa 26 En düşük memur maaşı 22000 olmamıştır. her memurun hakkı yenmiştir.

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