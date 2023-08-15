KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Ağustos 2023 12:09
İkm için Sağlık Raporu

Merhaba, İKM için tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporda bir hastaneden raporu alamazsak sıkıntı çıkarsa başka bir hastaneden tekrar başvuru yapıp alabiliyor muyuz? Bir de Cezaevi'nin bulunduğu ilden almak gibi bir zorunluluğumuz var mı?


olsaolurmu
Aday Memur
15 Ağustos 2023 12:58

Yeni ücret ödeyip tekrar alabilirsin,rapor ücreti şu an 860 tl.

İkametgah şartı yok istediğin şehirden alabilirsin


olsaolurmu
Aday Memur
15 Ağustos 2023 12:59

Kafana takılan bisey olursa mesaj atabilirsin bende ikm idim

Toplam 2 mesaj

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