Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 12:39
becayiş

istanbul verip antalya almam lazım. 3 yılımı doldurdum. eşim de özel sektör beklersem uzun süre ayrı kalacağız...lab teknikeriyim.

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