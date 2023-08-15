Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 13:01
Mecburi hizmet eş durumu

Merhaba. Üniversite hastanesinde Kadrolu memurum. Eşim üniversitede asistan. Asistanlığı bittiğinde. Mecburi hizmet kurasında eş mazereti kurasına girebilir mi? Yönetmelikte eşin çalıştığı yerin başka bir ilde teşkilatının bulunmaması diye bir ibare geçiyor ama bu bizi kapsar mı? Bilgisi olan yada benzer durumda tanıdığı olan kişiler varsa cevap yazabilirse çok memnun olurum


Sbnmfrh0
Aday Memur
15 Ağustos 2023 13:29

Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C

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