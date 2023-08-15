Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 13:09
Tıbbi sekreter var mı bişiy soracağım üst öğrenim ve auzef ile ilgili

hastanede çalışıyorum ben bir tane halkla ilişkiler iki yıllık sonra onu 4 yıla tamamladım işletme bitirdim 1 tane de sağlık kurumları işletmeciliği okudum iki yıllık şimde bakıyorum bazı kişiler auzef filan okumuş ona nasıl geçiliyor acaba dereceye kademeye filan faydası oluyor mu sınavsız örgün öğretim herhangi bir iki yıllık bölüm okuyabilir miyim laborant filan alakasız bir bölüm okumayı da düşünüyorum kafam dağılsın diye aynı zamanda örgün öğretim bilgisi olan sevgili ve kıymetli meslektaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim.

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