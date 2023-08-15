Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 13:53
Lisans Tamamlayarak Derece Atlama

2021 Ocak ayında sağlık teknikeri olarak 3+1 ile atandım. Toplu kadroya geçişte kadroya geçtim. Temmuz ayında bitirdiğim lisans programı ile personel sicile diplomamı işlettim. İlk atandığımda kadro derecem 10/2 idi. Şu an ekip portaldan baktığımda 8/2 olarak geçiyor. Mutamete sorduğumda maaşımda bir farkın olması için kadro derecemin 7/2 ye düşmesi gerektiği söyledi. Böyle bir durum var mı?

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