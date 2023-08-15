Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Ağustos 2023 15:18
AYM iptal kararı sonrası disiplin cezasının silinmesi için dava açılır mı?

AYM, E.2022/10, K.2022/72, 01/06/2022, kararı sonrasında uyarı kınama hizmeti kısa süreli terketmeme cezalarına karşı dava açma hakkı verildi. Karar 2023 yılında yürürlüğe girdi. 2020 yılında verilen cezaya karşı dava açılabilir mi?

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