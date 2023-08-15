Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 15:23

Öğretmenin en çok gittiği tatil yöresi hangisi ?

Bu ankete 23 dakikada, 3 kişi oy kullandı


skramz
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 15:26

antalyaya gidiyorum ben teyzem orada kalacak yer parası vermiyoruz :)

Toplam 1 mesaj

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