Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Ağustos 2023 15:34
Merkezi atama hakkında

Arkadaşlar selam, 2022 KPSS Önlisans puanımla Üniversiteye memur olarak atandım. Aynı puanımla merkezi alımlara başvuru yapamayacağı mı biliyorum. Fakat Kit kurumlarına başvuru yapabiliyormuşum galiba. Bazı arkadaşlar da şöyle diyor; 2022 kpss ile merkeziden gitsen bile 2024 kpss girersen eğer sadece kit değil merkezi atamadan süre beklemeden Üniversitede dahil başvuru yapabilirsin dediler. Kimileride sadece kit kurumuna verebilirsin diyorlar. Hangisi Doğru ? Ben şimdi 2024 merkezi atamada kit haricine süre beklemeden başvuru yapabilirmiyim ?

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