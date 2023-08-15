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Editörler : LanetF16 Gökçen


15 Ağustos 2023 15:44
Seyahat Edecek Otobüs Firması Arıyorum

Selamlar herkese. Uzun zaman sonra karayolu ile yolculuk yapacağım :) Alıştık tabi havayolu yolculuklarına ve karayolunu inanın unutmuşum. Şimdi Ankara Sakarya arası bi yolculuk yapacağım. Hangi otobüs firmasını tercih ediyorsunuz? Ben bayadır kullanmıyorum ama bilet almadan önce danışmak istedim.


memurhesabi
Aday Memur
15 Ağustos 2023 16:22

Dostum kamil koçtan şaşma derim. Otobüsleri yeni aslında bende bayadır kamil koçla seyahat ediyorum. Son zamanlarda biraz daha diğer firmaları da deneyimledim ama bi tık daha iyi diyebilirim. Bi de otobüs içindeki ekranları güzel 14 saatlik yolculuk yaptım izlemek için güzel filmler vardı. Tabi ki son karar senin.


memurforumu
Aday Memur
15 Ağustos 2023 16:24

Yakın zamanda bende kamil koç ile antalyaya gittim tatile, bi sorun yoktu brocum. Yani sadece ben biraz yorgundum ama uzun yol yinede iyi geldi :D

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