Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


15 Ağustos 2023 15:46
akıllı saat onerısı ıstıyorum

akıllı saat onerısı ıstıyorum

Çok Yazılan Konular

Sözlük

sözlük bağımlılığı 4 içip içip sözlüğe yazmak 3 günde 2 kez şarj olan telefon 2 aşure 1 yozgat 3 Bugün olanlar 2 hun 2 zaman aşımı 1 seyyanen zam 1 kıskanmak 1

Son Haberler

Dolar günü 27,05 TL'den tamamladıTHY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanıO ilde1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldüKocatepe Camisi'nde çekim yapanlar adliyeye sevk edildiCevdet Yılmaz: Temel çerçevemiz sürdürülebilir, istikrarlı kalkınma süreci

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.