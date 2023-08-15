Mağduriyet

Peşinen had aşımı için özür diliyorum. Herkesin mağdur(!) olduğu yerde magduriyetten ziyade bencillikten söz edilebilir. Böyle atmosferlerde gerçek mağdurun sesi arada yitip gider. Atanan mağdur, atanmayan mağdur, tayin olan mağdur, tayin olacak olan mağdur, tayin olamayacak olan mağdur... Çok sürmez henüz eğitim fakültesinde okuyan öğrenci dahi çıkıp onun öğretmenlik yapmak istediği illere şimdiden tayin veya atama yapılmasını kendi mağduriyeti olarak dile dökecek. Edebiyatınızı memleket aşkı veya aile kutsallığı adı altında kisvelemeye gerek yok. Herkes tanıyor birbirini. Lütfen diğerlerini de dinlemeden, onların talep ve şikayetlerini yok saymadan, onların da sizin gibi olabileceğini bilerek tepki koyun. Böylece biz de yanınızda olabilelim.