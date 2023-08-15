Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 16:09
Mağduriyet

Peşinen had aşımı için özür diliyorum. Herkesin mağdur(!) olduğu yerde magduriyetten ziyade bencillikten söz edilebilir. Böyle atmosferlerde gerçek mağdurun sesi arada yitip gider. Atanan mağdur, atanmayan mağdur, tayin olan mağdur, tayin olacak olan mağdur, tayin olamayacak olan mağdur... Çok sürmez henüz eğitim fakültesinde okuyan öğrenci dahi çıkıp onun öğretmenlik yapmak istediği illere şimdiden tayin veya atama yapılmasını kendi mağduriyeti olarak dile dökecek. Edebiyatınızı memleket aşkı veya aile kutsallığı adı altında kisvelemeye gerek yok. Herkes tanıyor birbirini. Lütfen diğerlerini de dinlemeden, onların talep ve şikayetlerini yok saymadan, onların da sizin gibi olabileceğini bilerek tepki koyun. Böylece biz de yanınızda olabilelim.


durmaz1986
Aday Memur
15 Ağustos 2023 16:10

tamam

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı Atamasızam oranıİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınAile yardımı en az üç bin lira olmaliOcak ayı ek ders ücretiKira yardımı hangi memurlara verilmeliHadi iyisiniz yine2.il dışıböyle bişi var mı gerçekten yaa, inanamıyorum artık!.. yuh!..Teklif edilen memur zam oranları

Sözlük

Her şeye kulp bulma hastalığı 1 wonder-mucize 1 hun 2 bit pazarı 1 Gabin 6 Haksız Fiil 1 mendebur 2 kıskanmak 1 seyyanen zam 1 Aslan burcu kadını 2

Son Haberler

Dolar günü 27,05 TL'den tamamladıTHY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanıO ilde1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldüKocatepe Camisi'nde çekim yapanlar adliyeye sevk edildiCevdet Yılmaz: Temel çerçevemiz sürdürülebilir, istikrarlı kalkınma süreci

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.