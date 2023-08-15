Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 16:19
Oluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?

Sayın bakan dün açıklmasında ön görülen enflasyon farkı ile zam oranı %42 civarı olacak bu enflasyon farkının oluşma sebebi de çalışanlara verilen refah payından mı kaynaklı dedii yoksa ben mi yanlış anladım? İnşallah ben yanlış anlamışımdır.


fakir.adam
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 16:22

eyer bu doruysa refah payı verilmemelidir.devledide düşünmek ilazım gelir.

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