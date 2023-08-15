Kurunun Yanında Yaş da Yanar .

1.5 yıldır kamuda Bilgisayar mühendisi olarak çalışmaktayım. Memur olmadan önce memurların %50sinin milletin sırtına binmiş birer asalak olduğunu düşünürdüm. Memur olduktan sonra yanıldığımı anladım. En az %80'i milletin sırtına binmiş birer asalıktır. Birde yanıldığım bir konu ben memuru okumuş eğitimli insanlar sanardım. Bunda da yanılmışım. Emin olun o kadar fazla cahil var ki beyinleri yok düşünme kabiliyetleri ise yatarak para kazanmaktan dolayı gitmiş. İşin özü Ben işten kafamı kaldıramazken adamlar boşluktan sıkılıyor. Akşama kadar oturup çay kahve içip maaş alıyor. 10 kişiden 2'si anca çalışıyor . Hal böyle iken bu verilen zam oranı çok bile. Ben sırf bu çoğunluk yüzünden memurun hiçbir şey almasını istemiyorum. Örneğin serviste memur adamın kızı aynı kurumda güvenlik görevlisi. Adamla konuşurken güvenlik görevlisi mühendisten fazla alıyor bu kabul edilebilir mi diyorum olsun ne var hep siz mi yüksek alacaksınız biraz onlar yüksek alsın diyor. Şimdi bu zihniyette olan memur oranı %80 ki onların çok az kısmı buraya girip bir şeyler yazabilecek zeka seviyesine sahip. Son olarak mühendis arkadaşlara tavsiyem kesinlikle kpssye çalışıp kamuya atanmayın masanızı silmeye tenüzzül etmeyen torpille girmiş çaycıdan daha düşük alırsınız. Emeğin karşılığı bu ülkede cezadır unutmayın.