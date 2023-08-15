Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 17:15
Seminerler okulda mı olacak ?

Twitterda öğretmentr hesabının paylaşımında okulda olacağı yazıyor eğer öyle olacaksa bu 2. Atama takvimi nasıl olur sizce ? https://twitter.com/trogretmen/status/1691439536910336000?s=46&t=LzDhUNzBoHSb6X4oSKh2TQ


Symph0ny
Memur
15 Ağustos 2023 17:23
sene başı seminerler okulda olur

Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 17:23

Klavuz açıklansa da tayin takvimi belirlense bir an önce


eiffell
Aday Memur
15 Ağustos 2023 17:32

Sene başı toplantısı için erken toplanıldığını biliyorum ama seminerler daha öncekiler gibi online olmayacak mı hocam yani 4 eylülde okullarda olacaksak acaba takvim nasıl yetişecek

Symph0ny, 14 dk. önce
sene başı seminerler okulda olur
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