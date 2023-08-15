Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 17:35
3+1 tayin olayı son bulsun

Bizler il merkezinde görev yapıyoruz bu yüzden daha kötü yerleri yazacağız böylece il merkezine gelmek isteyenlerin de önünü açmış olacağız. Hem il dışı hem de mazeret atamaları için il merkezinde bizim kadrolar boşalmış olacak böylece hem bizim istediğimiz olacak hem de diğer öğretmenlerin istediği norm açılmış olacak


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 17:45

Ben il merkezindeyim zaten ve 3+1 olayı son bulursa ben direkt daha iyi olduğunu düşündüğüm başka bir il merkezini yazarım.

Nasıl olacak bu söylediğin hiç anlamadım hocam?


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 17:57

Yeni atamaysan puanın hiçbir il merkezine yetmez merak etme

matemkogr, 2 saat önce

Ben il merkezindeyim zaten ve 3+1 olayı son bulursa ben direkt daha iyi olduğunu düşündüğüm başka bir il merkezini yazarım.

Nasıl olacak bu söylediğin hiç anlamadım hocam?


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 17:58

Ee o zaman neden yer değiştireyim?

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Yeni atamaysan puanın hiçbir il merkezine yetmez merak etme


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:02

Tamam sen değiştirme istemiyorsan ama ben doğuda da görev yaparım veya deprem bölgesinde bir ilçede

matemkogr, 1 saat önce

Ee o zaman neden yer değiştireyim?


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 18:04

Mesai arkadaşların çok bıktırmışlar sizi hocam. Üzüldüm sizin için.

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Tamam sen değiştirme istemiyorsan ama ben doğuda da görev yaparım veya deprem bölgesinde bir ilçede


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:04

Maalesef sistem de bunlara çanak tuttu

matemkogr, 1 saat önce

Mesai arkadaşların çok bıktırmışlar sizi hocam. Üzüldüm sizin için.


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 18:18

Sistematik Mobbing başlıklı yeni bir konu açarak yaşadıklarını madde madde detaylandırabilir misin hocam? Benzer durumlarda gelecek çözüm önerileri belki yeni başlayacak öğretmen arkadaşlara faydalı olur.

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Maalesef sistem de bunlara çanak tuttu


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:28

Hocam o kadar çok ki. En basiti seni öğretmen olarak görmüyorlar, selam sabah olayı gruplaşma içerisinde var. Hatta benim gibi olan bir öğretmen arkadaşıma biri siz küçüksünüz ilk siz selam vereceksiniz demiş. Kaldı ki ben hep ilk selamı veren oldum, yeri geldi çay ısmarladım belki düzelirler diye ama hiç fayda etmedi. Sınav hazırlıyorum, beğenmeyip tekrar hazırla diyorlar, e siz yapın o zaman dediğimde, fırında yemeğim, evde çocuğum vs bahaneler oluyor. İdare çat kapı sınıfıma girip sen şöyle geç diyor sağolsun müdür öğrencilerimin yanında. Sadece bana değil benim gibi olan birkaç kişi de aynı şeyde muzdarip

matemkogr, 1 saat önce

Sistematik Mobbing başlıklı yeni bir konu açarak yaşadıklarını madde madde detaylandırabilir misin hocam? Benzer durumlarda gelecek çözüm önerileri belki yeni başlayacak öğretmen arkadaşlara faydalı olur.


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:30

Nöbeti herkes aksatır ama ben sadece bir kere aksattım sadece 4 dakika geç kaldım. Onun da sebebi bir gece önce annemi acile götürmüştüm ve uykusuzdum. Ertesi günü müdür resmen insan içinde bağırmaya başladı. Mazeretimi iletemedim bile dinlemedi çünkü. İnsan güzellikle uyarır ya da bir dinler.

matemkogr, 1 saat önce

Sistematik Mobbing başlıklı yeni bir konu açarak yaşadıklarını madde madde detaylandırabilir misin hocam? Benzer durumlarda gelecek çözüm önerileri belki yeni başlayacak öğretmen arkadaşlara faydalı olur.


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 18:31

İdarenn yaptığı her mobbingi not al dellleri ile şahitleri ile ve kadroya geçnce savcılığa suç duyurusunda bulun hocam.

Kitap Dünyası, 53 dk. önce

Hocam o kadar çok ki. En basiti seni öğretmen olarak görmüyorlar, selam sabah olayı gruplaşma içerisinde var. Hatta benim gibi olan bir öğretmen arkadaşıma biri siz küçüksünüz ilk siz selam vereceksiniz demiş. Kaldı ki ben hep ilk selamı veren oldum, yeri geldi çay ısmarladım belki düzelirler diye ama hiç fayda etmedi. Sınav hazırlıyorum, beğenmeyip tekrar hazırla diyorlar, e siz yapın o zaman dediğimde, fırında yemeğim, evde çocuğum vs bahaneler oluyor. İdare çat kapı sınıfıma girip sen şöyle geç diyor sağolsun müdür öğrencilerimin yanında. Sadece bana değil benim gibi olan birkaç kişi de aynı şeyde muzdarip


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:32

Kaldı ki bazı arkadaşları ilk dersin sonundaki teneffüste gelirler nöbete ama onlara ses çıkarılmaz. Daha bir sürü olay var ama kimsenin tatilinin tadını da kaçırmak istemem. Yani bu yüzden bize bu hak verilirse Hakkari'nin en ücra yerine bile gideriz en azından ben kendi adıma hak verildiği zaman yazmayı düşünüyorum

matemkogr, 1 saat önce

Sistematik Mobbing başlıklı yeni bir konu açarak yaşadıklarını madde madde detaylandırabilir misin hocam? Benzer durumlarda gelecek çözüm önerileri belki yeni başlayacak öğretmen arkadaşlara faydalı olur.


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 18:35

Selamını almayana tekrar selam verme. Sene başı zümre toplantısında da hangi görevi kim yapacaksa detaylandırılmasını ve tutanağa geçmesini aksi takdirde imza atmayacağını ve şkayetçi olacağını belirt. Artık sözleşmeli değil kadrolu öğretmensin. Mobbing devam ederse idareye göz dağı ver. Milyon tane açıkları var müdür müdür yardımcısının. İki nöbetçi öğretmen olarak müdür yardımcısının dersine geç girdiğini tutanağa işleyin gelen defterine kaydedip iletin.

Sen işini doğru düzgün yap açık verme onlar senden korksun sen onlardan değil. Ama kadroya geçene kadar sanırım ayıya dayı deme mecburiyeti var.


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 18:37

Biraz da onların huzurunu boz hocam. Pişman et yaptıklarına. Ben yeni atandım ve tüm mevzuatı ve sözleşmeli öğretmenlik sözleşmesini not çıkara çıkara okuyorum. Gereksiz yere canımı sıkan olursa can sıkarım.

Kitap Dünyası, 49 dk. önce

Kaldı ki bazı arkadaşları ilk dersin sonundaki teneffüste gelirler nöbete ama onlara ses çıkarılmaz. Daha bir sürü olay var ama kimsenin tatilinin tadını da kaçırmak istemem. Yani bu yüzden bize bu hak verilirse Hakkari'nin en ücra yerine bile gideriz en azından ben kendi adıma hak verildiği zaman yazmayı düşünüyorum


Kitap Dünyası
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:39

Maalesef yapı meselesi, doğrusu sizin yaptığınız bu arada. Ama ben de kendimi değiştirmeye çalışacağım bu konuda. Aman saygıda kusur etmeyelim aman onlar büyüktür aman başımıza iş açmayalım. Bize böyle öğrettiler büyüklere karşı biz susarız ama susmamak gerekirmiş

matemkogr, 44 dk. önce

Biraz da onların huzurunu boz hocam. Pişman et yaptıklarına. Ben yeni atandım ve tüm mevzuatı ve sözleşmeli öğretmenlik sözleşmesini not çıkara çıkara okuyorum. Gereksiz yere canımı sıkan olursa can sıkarım.


melcea
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 18:41

Kucugun buyuge selam vermesi adab-i muaseret kuralidir. Dogrudur. Kidemsiz kidemliyi, ast ustu, genc yasliyi, erkek kadini, gelen orada bulunanlari, ayrilan kalanlari vb. Bu mobbing degildir. Yeni meslektaslarimiz da sinav hazirlarken bazi hususlari gozden kacirabilir. Bu da normaldir. Tabi bunlari bildirme usulleri onemlidir. Eger yol gosteriliyorsa "al kendin hazirla" demek ya da mobbing olarak degerlendirmek dogru degildir.


matemkogr
Memur
15 Ağustos 2023 18:47

İlk senesinde, öğrenci profilini bilmiyor, müfredat içeriğini yeni öğreniyor bu öğretmene sorumluluk sınavı soruları hazırlatılmaz. Bir sene önce o grupların dersine kim girdiyse o hazırlar hocam. Aynı problemleri yaşamayacağım ama yaşasam acımam kimseye. Sözleşmemi yenilemesinler isterlerse çok da umrumda olmaz açıkçası.

melcea, 40 dk. önce

Kucugun buyuge selam vermesi adab-i muaseret kuralidir. Dogrudur. Kidemsiz kidemliyi, ast ustu, genc yasliyi, erkek kadini, gelen orada bulunanlari, ayrilan kalanlari vb. Bu mobbing degildir. Yeni meslektaslarimiz da sinav hazirlarken bazi hususlari gozden kacirabilir. Bu da normaldir. Tabi bunlari bildirme usulleri onemlidir. Eger yol gosteriliyorsa "al kendin hazirla" demek ya da mobbing olarak degerlendirmek dogru degildir.

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