Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 17:45
Meb Gys

Sınav puanına itiraz ettim. Puanın yükselme ihtimali var mı?

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