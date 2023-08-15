Yönetici atamada Ortaokulu yazabilen branşlarla iligili

Bir sorum var arkadaşlar. Yönetici atama yönetmeliğinde şöyle diyor. Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak... Öğrenci sayısı 100ün altında bir ortaokula rehber öğretmen normu verilmiyor. Bu durumda böyle bir okula bu yönetmelik maddesine rağmen rehber öğretmen yönetici olarak atanabilir mi? Yada özel eğitim sınıfı olmayan bir okula özel eğitim branşındaki bir öğretmen yönetici olabilir?

Bir sorum var arkadaşlar. Yönetici atama yönetmeliğinde şöyle diyor. Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak... Öğrenci sayısı 100ün altında bir ortaokula rehber öğretmen normu verilmiyor. Bu durumda böyle bir okula bu yönetmelik maddesine rağmen rehber öğretmen yönetici olarak atanabilir mi? Yada özel eğitim sınıfı olmayan bir okula özel eğitim branşındaki bir öğretmen yönetici olabilir?