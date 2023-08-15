Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 17:55
Yönetici atamada Ortaokulu yazabilen branşlarla iligili
Bir sorum var arkadaşlar. Yönetici atama yönetmeliğinde şöyle diyor. Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak... Öğrenci sayısı 100ün altında bir ortaokula rehber öğretmen normu verilmiyor. Bu durumda böyle bir okula bu yönetmelik maddesine rağmen rehber öğretmen yönetici olarak atanabilir mi? Yada özel eğitim sınıfı olmayan bir okula özel eğitim branşındaki bir öğretmen yönetici olabilir?

Ömer Oktay
Aday Memur
15 Ağustos 2023 18:00
İkinci sorunun cevabı Hayır.İlk sorunun cevabını bilmiyorum

melcea
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 18:45

O okulun ogrenci sayisi degildir onemli olan. Genel kurala bakilir. Ortaokula rehber ogretmen atanabilir mi? Evet. O zaman idareci de olabilir. O okul ozelinde degerlendirilmez. Ortaokula Edebiyat ogretmeni idareci olabilir mi? Hayir. Cunku hicbir ortaokulda Edebiyat ogretmeni ders veremez.


melcea
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 18:52

Ozel egitim ogretmenlerinin konusu ise ilden ile farklilik gosteren bir uygulama maalesef. Bunyesinde ozel egitim sinifi olan okullari bile tercih edemeyen bir ogretmen, davayi kazandi. Bunyesinde ozel egitim sinifi olan okullari tercih edebilecek bu durumda.

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