Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 18:15
derece kademe
2018/5 ile önlisans atandım ve sonrasında lisans tamamlama ile lisansa tamamladım şuan olmam gereken derece kademe nedir???

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