KİRALARIN UÇUK OLDUĞU ŞEHİRLERDE Kİ KURAN KURSU KADROSU BOŞALIYOR

Değerli hocalarım Malum kkö nakil dönemi Böyle devam ederse diyanet uhdesindeki tüm kuran kursları cemaat ve vakıflara geçecek Onlar kira yada lojman tahsisi yapıyorlar Bir vakıf kursunda 12 tane kurra hafız varken diyanetin bizzat işlettiği kurslarda lojman yoksa çoğunluğu boş Ya imam yada fahri lere görev veriliyor oda başarısız sonuçlanınca insanlar cemaatlere gidiyor

Değerli hocalarım Malum kkö nakil dönemi Böyle devam ederse diyanet uhdesindeki tüm kuran kursları cemaat ve vakıflara geçecek Onlar kira yada lojman tahsisi yapıyorlar Bir vakıf kursunda 12 tane kurra hafız varken diyanetin bizzat işlettiği kurslarda lojman yoksa çoğunluğu boş Ya imam yada fahri lere görev veriliyor oda başarısız sonuçlanınca insanlar cemaatlere gidiyor