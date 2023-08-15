Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 18:22
Çok programlı liselerin kapatılması gerektiğini düşünüyorum

ÇPL liseler kapatılmalıdır

İçin de Anadolu lisesinden tütün meslek bölümleri ihl bile vardır

Zamanında ihtiyaç için açılmış olabilir günümüzde meslek liseleri her yerde vardır

Ayrıca çok de doğru dürüst mesleki eğitim verecek alt yapı yoktur

Meslek öğretmenine yeterince yoktur

Çok Yazılan Konular

İl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı Atamasıİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınSendikaya üye olanlara para verildiğini öğrendim doğruluğu nedir?Kira yardımı hangi memurlara verilmeliHadi iyisiniz yineOcak ayı ek ders ücretiAile yardımı en az üç bin lira olmaliEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Teklif edilen memur zam oranları2024 maaş tahmini

Sözlük

kadınlar parasız erkeği sevmez 2 wonder-mucize 1 yetki devri 1 yengeç burcu kadını 2 Elalem barikatı 2 Gabin 6 hun 2 balık burcu erkeği 8 Zerengökçe 7 nikolai aleksandrovich kozyrev 1

Son Haberler

Kamyonlar durursa ekonomi dururCem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koyduAkseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyorDünya piyasaları üç başkente kilitlendiEngellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?