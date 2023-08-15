Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 18:26
22 il kapsamında atanan arkadaş var mı, süreç nasıl işliyor?

Arkadaşlar var mı 22 ilk kapsamında il dışı atama isteyip çıkan ya da kontenjanlara göre ataması yapılmamış olan var mı şartları tutuyor olsa bile?

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