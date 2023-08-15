Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Ağustos 2023 18:27
Tarım bakanlığı Kadro
Arkadaşlar Tarım bakanlığında çalışan sözleşmeli personeller 7443 sayılı kanunun hangi maddesine göre kadro aldı acaba bilen var mı

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