Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Ağustos 2023 18:52
10 derece cobb açısı

L2 vertebra düzeyinde açıklığı sola bakan 10 derece ölçülen cobb açısı izlenmiştir yazıyor raporda.Ortopedi doktoru da 63a1 tanısını yazdı.Sizce geçebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Psikiyatri İstirahat Raporu ve SözleşmeSınıf Degişikliği (Kilo Fazlalıgı)İcralık olacağım bir problem olurmuTsk'dan ayırma cezasıAYM iptal kararı sonrası disiplin cezasının silinmesi için dava açılır mı?S1 vertebra posterior elemanlarında şüpheli füzyon defekti izlenmiştir

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 yetki devri 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 1 padawan 1 seyyanen zam 1 Nasıl olacak bu işler 3 hun 2 Aslan burcu kadını 2 Yaşayamamak 2

Son Haberler

Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeciyi darbeden 2 kişi tutuklandıNASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ayDışkapı ve Doktor Sami Ulus hastaneleri yeniden inşa edilecekDiyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusuBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.