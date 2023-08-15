Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Ağustos 2023 19:25
Adalet bakanlığı istifa süresi kaç gün ? , Yarın istifa versem 15 gün icjnde gelir mi

İstifa süresikac gün acaba..

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