Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 19:29
Mesleki Eğitim Merkezi İdarecilik
Evet arkadaşlar bu kurumda çalışan var mı? Artı ve eksileri kültürcü idareciler için ek ders va nasıl oluyor? Bilenler yazabilir mi

metal3
Aday Memur
15 Ağustos 2023 19:51
Kırtasiyesi çok, sigortalar ve diğer sorumluluklar cabası. Mümkünse hiç başvuru yapma
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