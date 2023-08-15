Mesleki Eğitim Merkezi İdarecilik

Evet arkadaşlar bu kurumda çalışan var mı? Artı ve eksileri kültürcü idareciler için ek ders va nasıl oluyor? Bilenler yazabilir mi

Evet arkadaşlar bu kurumda çalışan var mı? Artı ve eksileri kültürcü idareciler için ek ders va nasıl oluyor? Bilenler yazabilir mi