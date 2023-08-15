Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 19:33
Yıllık izinler

Merhabalar,

Sözleşmeden kadroya geçildiği zaman, sozlesmeliyken kullanılmamış yıllık izinler yanıyor mu yoksa kadroyla beraber gelen yıllık izinlere mi ekleniyor?

Çok Yazılan Konular

Kadroya geçiş ve eş durumu tayiniSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Ziraat Bankası para puanlar neden alışveriş sitelerinde kullanılmıyorAile diş hekimliği projesi ve röntgenOnemli GelişmeAcil4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasızamlı maaş Derece kıdemDoğum izni sonrası kadro

Sözlük

Alacaklının Temerrüdü 9 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 kürk mantolu madonna 1 Haksız Fiil 1 tuzbiber stand-up 1 Nasıl olacak bu işler 3 Yaşayamamak 2 Gabin 6 İçinden geleni söyle 3 zaman aşımı 1

Son Haberler

Bir transfer çalımı daha! Beşiktaş, Rashica ile anlaşmaya vardıBakan Göktaş: Depremzede çocukların güçlü bireyler olmasını hedefliyoruzKediyi pembeye boyayıp sokağa saldılarGenç öğretmen serinlemek için girdiği denizde kaybolduMemurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.