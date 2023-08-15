KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi

Memurlara, beklenti olarak görülen enflasyon oranının bile altında zam teklif eden hükümetin süreci biraz daha ciddiye alması, çalışanların yoksulluk sınırının üzerinde maaş alıyor olması vb. Gibi taleplerin yüksek sesle dile getirilmesi adına önemli bir eylem kararı olarak görünüyor.

TÜİK in sahte enflasyon rakamları karşısında bile alım gücünün sürekli düşmesine karşı bir ses çıkarmak diğer sendikalı arkadaşların, sendikasız arkadaşların da en azından illerde yapılacak basın açıklamalarına katılmaları gerekmekte diye düşünüyorum.

Arkadaşlar kimse bize oturduğumuz yerde bir şey vermiyor. Biz iyi koşullarda çalışmak, iyi koşullarda yaşamak için bunları talep etmemiz gerekiyor. İyi yaşamayı istemek bizi hain, terörist, ajan, çapulcu vs. Yapmaz.