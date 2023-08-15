Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese. Geçen sene vakıfbanktan 27.000 promosyon aldım. il değişikliği nedeniyle ziraate geçtim ve bugün banka 20.000 tl promosyon yatırdı (tahminine göre 2 senelik) . Vakıfbank daha önce yatırdığı promosyonun 2 yıllık kısmını talep ediyor mu ediyorsa işlemler nasıl oluyor bilgisi olan?

Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese. Geçen sene vakıfbanktan 27.000 promosyon aldım. il değişikliği nedeniyle ziraate geçtim ve bugün banka 20.000 tl promosyon yatırdı (tahminine göre 2 senelik) . Vakıfbank daha önce yatırdığı promosyonun 2 yıllık kısmını talep ediyor mu ediyorsa işlemler nasıl oluyor bilgisi olan?