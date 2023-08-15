Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 20:12
Asıl iptal hakkı 2.il dışından sonra verilmelidir.

2.il dışından sonra 2. mazeret tayini olmayacağına göre karı koca öğretmen olanlar için mağduriyet oluşma ihtimali çok yüksek. Eşlerden her ikisi de tercih yapar ve biri atanamazsa asıl o zaman mazeret oluşacaktır. Ya iptal hakkı verilmesi lazım ya da 2.mazeret tayini olması gerekir.


Ömer Oktay
Aday Memur
15 Ağustos 2023 20:14
İptal olmasın ama ikinci mazeret de olsun.

colt4
Aday Memur
15 Ağustos 2023 20:16

İkinci mazeret olursa zaten sorun yok hocam ama yapılan açıklamada öyle bir şey yok maalesef.

Ömer Oktay, 48 dk. önce
İptal olmasın ama ikinci mazeret de olsun.
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