Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ağustos 2023 20:26
Egm tarifesi TTELEKOM

turkcell 2.5 kat zam yaptı ve yeni tarife arayışına başladim. 15 gb 75 liralık tarife mantıkli gibi.

kullanan var mı?

ayrıca ailemede faydalandırmak istiyorum. en fazla kac kisiye referans olabiliyoruz.


wizyy
Şef
15 Ağustos 2023 20:27

bilgisi olan arkadaşlar yardimci olabilurse çok sevinirim.


Polsa_51
Memur
15 Ağustos 2023 20:32
Bende geçen ay geçtim. Tarifeler artınca. 75 TL den KDV artışı nedeniyle 85 e çıktı bu ay. Yine de hesaplı.. Kullanmak istiyorsanız bulunduğunuz ilin turktelekom il müdürlüğüne görev belgesi çıkararak müracaat edebilirsiniz. (Telekom bayilerinden yetki alındığı için il müdürlüğüne gidiliyor). Kendi hattınız dışında 3 kişiye referans olabiliyorsunuz.
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