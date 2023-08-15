Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ağustos 2023 21:11
ortopedik rahatsızlıklarım var

5 yıllık memurum, b bilimindeyim tekrarlayan eklem çıkığından ötürü emniyet heyete sevk etti ( her iki omzumda çıkıyor ) b dilimi aldım ama gene aynı yerde çalışıyorum aynı işi yapıyorum aktif sahadayım, bununla beraber bel düzleşmesi teşhisi de koyuldu, palaskayla ayakta duramıyorum belimin ağrısından uyuyamıyorum sabah yatakdan kalkamıyorum kütük gibiyim, ilaçla kremle falan hayatımı sürdürmeye çalışıyorum , ne yapmalıyım , meslek büyüklerimin kıymetli önerilerini bekliyorum hepimize allah yardım etsin


tundercat06
Memur
15 Ağustos 2023 21:35

sonradan olan bir durum ise geri hizmete geçersin gerekirse gerekli prosödürleri yerine getirirsen malülen emekli olursun. doğuştan gelen bir durum var ise mesleğe girerken nasıl sağlık raporu aldığın sorgulanır. soruşturmanın durumuna göre meslekten atılabilirsinde. geçmiş olsun.


vatanfedaisi
Aday Memur
15 Ağustos 2023 21:45

bahsettiğim iki rahatsızlıkta mesleğe girdikten sonra oldu


TomrisHan37
Aday Memur
15 Ağustos 2023 21:51
Kas romatizması olmasın bu anlattıklarınız. Sabahları ve özellikle dinlenince çıkar ortaya ağrı

vatanfedaisi
Aday Memur
15 Ağustos 2023 21:59

doktorun tanısı bel düzleşmesi şeklinde oldu röntgen çekti mr için gün aldım mr'a da gireceğim

TomrisHan37, 51 dk. önce
Kas romatizması olmasın bu anlattıklarınız. Sabahları ve özellikle dinlenince çıkar ortaya ağrı

TomrisHan37
Aday Memur
15 Ağustos 2023 22:01
Geçmişler olsun inşallah. Insallah sağlığıniza kavuşursunuz
vatanfedaisi, 43 dk. önce

doktorun tanısı bel düzleşmesi şeklinde oldu röntgen çekti mr için gün aldım mr'a da gireceğim


vatanfedaisi
Aday Memur
15 Ağustos 2023 22:15

sağ ol şefim

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